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第一果菜中繼批發市場滲水 北市府緊急改善完成

2022/5/19 16:23
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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北第一果菜中繼批發市場日前發生漏水狀況，攤商反映裝水果紙箱遭淋濕商品受損，北市市場處今天表示，滲水狀況是因屋簷銜接處撕裂，已緊急處理改善完成。

台北第一果菜中繼批發市場4月7日啟用，但5月17日卻出現漏水狀況。台北市政府市場處今天指出，經詢問新建工程處，3月間曾因下大雨，導致第一果菜中繼批發市場內零批場有漏水、潑雨狀況，立即針對相關狀況進行改善。

市場處表示，新工處在4月間持續優化改善相關狀況，並進行全場巡檢，且針對屋簷、坡道等銜接處加強防水措施，事後就沒有接獲漏水通報。

市場處指出，但因5月初發生地震，導致部分屋簷銜接處填縫材撕裂，且有不密合狀態，加上連日雨勢，雨水經由撕裂處流進零批場，才導致5月17日出現滲水問題，並非中繼市場施工未完善緣故。

市場處表示，經廠商緊急處理第一果菜中繼批發市場滲水區域，已改善完成，並在今天進行全場巡檢，後續也會向攤販說明滲水原因及改善情形。

北農副總經理路全利指出，有關零批場滲水造成攤販損失，已蒐集資料後反映給市場處，由市場處跟施工單位協調後續處理方式。（編輯：張銘坤）1110519

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