花蓮將開打輝瑞兒童疫苗 提醒確診3個月內勿接種

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花蓮縣政府19日下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，下週輝瑞兒童疫苗將開打，花蓮縣長徐榛（前左2）會中蔚提醒家長，若家中有孩子確診，孩子3個月內勿打疫苗。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮今天新增1345人確診COVID-19，其中12歲以下190人，但國小及幼兒園未有群體染疫狀況；下週輝瑞兒童疫苗將開打，縣長徐榛蔚提醒家長，若家中有孩子確診，孩子3個月內勿打疫苗。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1345例，自3月底爆發至今累計確診人數1萬8575人，目前住院150人，居家照護新增924人、累積1萬1165人，居隔人數2萬5703人。

徐榛蔚感謝各鄉鎮市村里鄰長協助宣導，疫苗巡迴設站施打情況，自5月9日至5月18日止接種數為3539人，其中吉安鄉接種人數比例高於全國。

花蓮縣新增確診人數1345例中，12歲以下共計190人，國小及幼兒園未有群體染疫的現象，顯示校園防疫工作確實，以及教師善盡宣導之責，對此，徐榛蔚給予肯定。

衛生局長朱家祥說明，由於學校防疫作為確實，從疫調分析顯示無校園群聚情形，學生感染病毒途徑多為校園外，高中或國中小學確診者多為輕症或無症狀。

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教育處代理處長翁書敏表示，將於5月26日至6月2日由衛生局安排到校施打輝瑞兒童疫苗，若已染疫的兒童及青少年，建議3個月內勿接種疫苗，以免出現激烈反應。

另外，考量疫情及國中9年級於教育會考之後，並無新課程，國中9年級自5月23日至25日暫停實體課程，調整為線上教學。但考量部分家長與學生需求，對於仍到校的學生，學校務必妥為規劃與照顧。（編輯：謝雅竹）1110519