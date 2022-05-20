藍營議員籲快篩陽即確診 陳其邁：盛行情況不同

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高雄市長陳其邁20日率市府團隊出席議會質詢，會後接受媒體聯訪表示，高雄社區快篩陽性預測值6成，盛行情況與新北市不同，不應放在一起比較。中央社記者曾以寧攝 111年5月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）國民黨籍高雄市議員今天呼籲應該「快篩陽視同確診」，縮短等待投藥時間。高雄市長陳其邁表示，高雄社區快篩陽性預測值6成，盛行情況與新北市不同，不應放在一起比較。

國民黨籍高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜等人今天聯合發布聲明表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，不應讓民眾快篩陽後還要忍受2、3天不適以等待PCR確診、醫師線上看診，贊同新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」主張，盼縮短民眾投藥等待時間。

這7名議員中，李眉蓁、蔡武宏都在日前確診。李眉蓁以親身經驗表示，自己從感到不適、快篩、PCR採檢、再接受醫生線上看診，這段等待時間是身體最難過的時候，卻沒有關懷也無法開藥，感覺很像「被放生」，希望快篩陽就能啟動居家照護。蔡武宏也認為，快篩陽第一時間投藥，才是及時雨，幫助民眾度過最難熬的時期，也減少轉成中重症的機會。

陳其邁今天率市府團隊出席議會質詢，會後接受媒體聯訪表示，高雄市目前在診所監測有呼吸道症狀者，快篩陽性的陽性預測值為8成，意味著10個有呼吸道症狀且快篩陽性的人，可能有8個PCR採檢會確診；社區的陽性預測值更低，只有6成。

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陳其邁解釋，陽性預測值與流行病盛行率有關，因此每個地方、時間會不一樣，新北快篩陽性預測值已達97%，但在高雄快篩陽性還不一定就會確診，狀況不太相同，不應該放在一起比較。

陳其邁也說，高雄目前PCR採檢約24小時就會出爐，專責醫師也多會在24小時內連繫，可透過視訊診察投藥；65歲以上長者也已安排快篩陽給藥機制；針對其他快篩陽性的高風險病患，也會預先開立處方簽，一旦確診就可立刻投藥。此外，9大醫學中心並設有快篩陽門診，針對兒童也有開設小兒特診，有任何狀況就可以立刻到醫院就診。（編輯：郭諭儒）1110520