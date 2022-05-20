雲林縣高中以下學校 5/23至5/29採遠距教學

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（中央社記者蔡智明雲林縣20日電）雲林縣高中以下學校及幼兒園，5月23日至29日全面暫停實體課程，改採遠距教學；雲林縣長張麗善表示，中央預測下週疫情將達最高峰，討論後做出教學調整，讓家長安心。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，5月23日至29日所轄高中以下公私立學校及幼兒園，全面暫停實體課程，改採線上遠距教學；暫停實體課程期間，學生線上學習所需軟硬體設備若不足，可向學校借用。

張麗善表示，中央疫情指揮中心預測下週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將達最高峰，許多家長希望改線上教學，會比較安心，與教育處、衛生局等相關局處討論後，決定暫停實體課程。

針對部分無法在家照顧孩子的家庭，張麗善說，孩子可到校學習，並由學校照顧及供應午餐，學校還是正常運作，在防疫規範下，到校的學生一樣會獲得照顧，不會有任何權益受損。

教育處表示，雲林縣補習班（含課後照顧）23日至29日自行評估採線上教學或實體教學，如採實體教學，務必做好防疫工作，並嚴禁飲食。（編輯：郭諭儒）1110520