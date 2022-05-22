快篩陽視同確診 鄭文燦：做好線上診療與藥物儲備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦（前左）表示，離島跟原鄉開放快篩陽視同確診，這部分還需要線上診療服務，目前桃園居家照護民眾，已經有近7成使用線上診療，且該投藥就要投藥，避免轉為重症，這部分還須搭配藥物儲備、線上診療的即時性等。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年5月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長鄭文燦今天表示，中央宣布快篩陽性視同COVID-19確診範圍再放寬，須搭配線上診療的即時性及藥物儲備等作業，市府希望能夠把這兩端做起來，以協助確診民眾。

鄭文燦上午出席「第21屆全國聲暉爸媽表揚活動」後接受媒體聯訪，記者詢問，中央宣布快篩陽性視同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診範圍再放寬，23日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩陽就可經醫師診斷後確診，也會增加快篩實名制配送量，桃園市在醫療方面是否有配合措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦表示，離島跟原鄉開放快篩陽視同確診，這部分還需要線上診療服務，目前桃園居家照護民眾，已經有近7成使用線上診療，除醫院外，基層診所協會、醫師公會都參加計畫，市府希望在第一時間能完成確診者的線上醫療諮詢，現在比較上軌道，大概第1天或第2天就可跟醫師連上線。

鄭文燦說，該投藥的時機是前5天，若涉及抗病毒藥物，市府有14家責任醫院，衛生局的藥物資源中心，另外有2家核心藥局可以協助送藥，主要是由衛生局來配送，該投藥就要投藥，避免轉為重症，這部分還須搭配藥物儲備、線上診療的即時性等，市府希望能夠把這兩端做起來。（編輯：陳仁華）1110522