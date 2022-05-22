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民進黨艱困選區 花蓮新主委嚴献宗：不會永遠艱困

2022/5/22 16:58
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）民進黨黨職選舉今天登場，花蓮縣新任黨員代表選出25席，黨職選舉皆為同額競選，黨部新任主委由嚴献宗當選，他說，花蓮雖屬艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。

民進黨花蓮縣黨部新任主委嚴献宗當選，全國黨代表應選3席，由擬參選縣議員的現任市民代表胡仁順、縣黨部執行委員徐達及縣黨部執行長沈文魁當選，新任縣黨員代表選出25席。

縣黨部主委陳景豊表示，他兩任主委任期即將任滿，感謝花蓮全體黨員同志與支持者對黨務的支持勉勵，此次黨職選舉花蓮縣設有6個投開票所，在疫情走向共存的情況下，秉持民主精神，感謝選務人員辛勤完成選務。

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新任主委嚴献宗海軍服務25年、一等士官長退伍，曾任行政院東部聯合服務中心秘書，代理縣長蔡碧仲時期任縣長室簡任機要秘書，現任黨部執行委員及全國黨代表。

嚴献宗感謝陳景豊及黨部團隊、黨員先進，將在既有黨務基礎上，傳承花蓮民進黨民主薪火。他說，本次黨職選舉皆為同額競選，反映基層不分派系世代團結一心，放眼大選；花蓮雖屬艱困選區，但民進黨在花蓮歷經黃信介「元帥東征」、駐美大使蕭美琴10年蹲點，前人累積努力，新人參與延續。（編輯：陳仁華）1110522

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