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縣市疫情3/300

台東新增1養護機構、2起醫院群聚感染

2022/5/22 17:08
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（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東今天新增565名確診，包括1養護機構、2起醫院群聚，累計6間養護機構確診248名、2間醫院共18例確診；自明天起，快篩陽經醫師判讀無疑義者即為確診，無須再採檢PCR。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚說明，累計至今天總計有6養護、1身障、2間監所群聚，監所部分無新增，目前累計51例（員工12例、受刑人39例）；新增1養護機構，累計6間有群聚事件，新增16人確診，目前已累計確診248名（員工69名、住民179名）。

另外，今天新增2起醫院群聚，2間醫院的狀況類似，皆為住院病人發燒後採檢確診；醫院皆立即針對密切接觸員工、病友及陪病者採檢，已將相關確診及密切接觸者採分艙分流，安排相關人員定期採檢及持續執行健康監測，若有症狀立即安排採檢，目前2間醫院累計18例確診（員工5例、病人10例、陪病者3例）。

台東縣衛生局指出，依中央新公布，只要是台東縣境內居民，不分是否為原住民族，自23日起，如快篩陽性經醫師判讀且醫師無疑義者，即可判定為確診，不須採檢PCR。

衛生局呼籲，鄉親若使用家用快篩試劑測出陽性，可多利用「健康益友APP或電話撥打台東縣內遠距視訊合約院所」進行判讀。（編輯：陳仁華）1110522

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