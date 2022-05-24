東引鄉代會凌晨開會創紀錄 趕搭船送老兵最後一程

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（中央社記者郭宣彣連江縣24日電）東引反共救國軍老兵鄭龍飛過世享壽96歲，在台無親人，東引鄉代會為趕搭船參加今天告別式，昨天定期會最後一天提早至凌晨5時開會，結束後搭船前往，創下全國最早開會紀錄。

東引鄉長林德建向中央社記者表示，鄭龍飛過去曾擔任東引反共救國軍中校隊長，軍旅生涯皆於東引鄉付出，而退伍之後仍留住東引鄉。鄭龍飛與地方民眾互動很好，待人親切，大家都暱稱鄭龍飛為「隊長」。

林德建說，鄭龍飛在台並無親人，在他上年紀後身體逐漸退化，這段時間，不僅有鄰居的熱心照顧，東引指揮部還派國軍弟兄到家中，陪伴獨居的「隊長」。

林德建表示，曹姓鄰居在4月13日如往常前往鄭龍飛家中探望，發現躺在床上的鄭龍飛已去世。後來，各單位協助下，將鄭龍飛的遺體送往南竿鄉成功山殯儀館冰存，告別式辦在今天。

東引鄉民代表會主席王維德向中央社記者表示，本週剛好是東引鄉民代表會召開第11屆第7次定期會最後一週議程，昨天是議程排定的最後一天開會，原本鄉代會與鄉公所研議，要將昨天會議延後或改在南竿舉行，但經查地方制度法相關規定，定期會時間及地點依法均不得變更。

王維德指出，受限船班時間，經討論後決定，在昨天凌晨5時召開會議，會後立即搭乘船班到南竿，參加今天的告別式。

東引鄉公所提供新聞資料指出，鄭龍飛生於民國16年，從對日抗戰到國共內戰，歷經無數戰火，左胸仍留著槍擊的疤痕。民國66年，少校官階退伍，在地方買了一戶國民住宅，東引鄉成了他永久的家。（編輯：李錫璋）1110524