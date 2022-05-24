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經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑
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輝瑞兒童疫苗中市獲配9.3萬劑 5/26開放預約

2022/5/24 18:44（5/24 19:56 更新）
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台中市政府24日召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案新增8989例。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月24日
台中市政府24日召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案新增8989例。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）中央購買的輝瑞兒童疫苗已抵台，台中獲中央分配9萬3000劑，台中市教育局今天表示，26日起可由家長自行向合約醫療院所預約施打，27日起，則啟動校園集中接種作業。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案新增8989例，他還提醒，家中幼童確診如出現8大前驅症狀，應立刻送醫。

由於近期出現兒童確診重症腦炎個案，令狐榮達提醒家長，根據醫學專家們公布8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，如出現這些症狀應立刻送醫，呼籲家長務必留意。

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對於家長關心兒童疫苗部分，衛生局副局長邱惠慈表示，目前台中獲中央分配的輝瑞兒童疫苗是9萬3000劑，分2批到貨，第1批是24日，第2批預計是27日，評估數量仍不足；由於中央表示後續還有10萬劑兒童疫苗，會再依各地施打情形分配，台中將持續積極向中央爭取。

至於何時開放輝瑞兒童疫苗接種，教育局副局長王淑懿表示，將採雙軌並行，26日起可由家長自行向合約醫療院所預約，帶著5至11歲孩童（包含幼兒園滿5歲的幼生）給醫護人員接種；27日起，則由台中市學校和醫療院所合作啟動校園集中接種作業，直接請醫護團隊到校為學童施打。（編輯：謝雅竹）1110524

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