藥師送藥到府高市加發200元 快篩陽建議到診所看診

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高雄市長陳其邁（左2）26日在市府防疫記者會中表示，為感謝藥師協助配送藥物到府，除原有中央贊助送藥費用每趟新台幣200元，即日起高雄市政府再加碼200元，合計400元。中央社記者曾以寧攝 111年5月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄市長陳其邁今天表示，藥師配送COVID-19藥物到府，除中央贊助200元，市府今起再加碼200元。快篩陽即確診上路，陳其邁建議到500間合約診所看診，方便進入居家照護系統。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，感謝藥師協助配送藥物到府，除原有中央贊助送藥費用每趟200元，今天起高雄市政府再加碼200元，合計400元。

快篩陽即確診今天上路，民眾可持陽性快篩試劑到醫療院所、診所給醫師做判定。陳其邁建議，可以到500間居家照護合約診所判定、看診，有慢性病患者最好帶著慢性病藥物處方箋，醫師可判斷是否需開抗病毒藥物，確診後也可以直接進入居家照護系統，未來7天就是接受這名醫師診療，比較方便。

至於沒有症狀的民眾，則可以到29個社區篩檢站；到醫療院所如果只是要判定、沒有需要拿藥，也不用掛號費。他並提醒，如果只是普通的感冒症狀，不要到大醫院去，快篩陽性後也不要跑去工作、搭大眾運輸，恐觸犯傳染病防治法。

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媒體詢問快篩陽實施後是否造成確診人數變化，陳其邁以香港經驗表示，開放快篩陽即確診後，確診人數可能會增加。今天監測到中午狀況，已經發現PCR採檢站人數少，都是用快篩陽確診判定，診所個案通報也不少。不過由於近來診所通報數量與占整體通報數量比例很高，所以跟預期一致，期望持續做到輕重症分流。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增8566例COVID-19確診個案，高市府表示，其中包含境外移入、系統重複通報及改判24例，並有隔離轉陽2004例、外縣市旅遊史205例、密切接觸者6090例、新案疫調中243例。（編輯：黃世雅）1110526