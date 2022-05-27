南投荔枝結果率不佳 農糧署承諾低利貸款現金救助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投27日電）南投荔枝受3月雨勢不斷影響，結果率不到3成，農糧署人員今天前往南投草屯鎮了解荔枝結果情形，農糧署承諾，最快今天公告南投荔枝為天然災害農作物現金救助及低利貸款對象。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧發出新聞稿指出，南投縣種植荔枝面積為1344公頃，其中以南投市600公頃最多，其次是草屯鎮405公頃及中寮鄉154公頃，而南投荔枝受到3月雨勢不斷影響，傳出結果不良，結果率不到3成。

蔡培慧指出，許多農民擔心生計受到影響，向她陳情，她也邀請農糧署副署長姚志旺、中區分署長姚士源前往會勘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

姚志旺在現場看到荔枝授粉結果不佳，結果率不到3成，承諾將儘快核定補助項目及內容，不止草屯鎮，南投市、中寮鄉等荔枝主要種植區域一體適用，他也要求中區分署全力配合協助。

姚士源則說，他們確認荔枝災損情況已達現金救助標準，龍眼也有同樣情形，最快下午就能公告南投縣荔枝與龍眼列入天然災害農作物現金救助及低利貸款對象，其中黑葉荔枝、龍眼救助金由原本的新台幣6萬元提高為6萬2000元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝將從9萬元提高至10萬元。（編輯：黃世雅）1110527