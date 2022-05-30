竹縣龍舟賽6/3登場 選手快篩陰才可出賽

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新竹縣龍舟賽6月3日將在新豐鄉池和湖畔舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，參賽選手需提供快篩陰性證明才可出賽，而民眾觀賽也要落實防疫措施。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣龍舟賽今年恢復辦理，將在6月3日於新豐鄉池和湖畔舉行，縣長楊文科指出，因應防疫，參賽選手需提供快篩陰性證明才可出賽，而民眾觀賽也要落實防疫措施。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣龍舟賽停辦2年，今年恢復辦理，將在6月3日於新豐鄉池和湖畔舉行，共有34支隊伍報名參賽，分別為公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊。

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楊文科說，為防疫，參賽選手要提供快篩陰性證明才可出賽，民眾若前來觀賽，也請戴口罩、落實勤洗手、體溫監測等防疫規範。而龍舟賽當日現場，也推出教育機器人龍舟體驗闖關，以及農特產品展售活動、文創市集等。

教育局表示，為更貼近國際龍舟趨勢，今年採用全新的競技龍舟，舟身規格為符合國際標準的玻璃纖維所打造，並由木造船技術保存者及傳統建築大木作匠師洪全瑞，親自手工雕刻上色，兼顧推動龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。（編輯：李錫璋）1110530