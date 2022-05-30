桃園6/2開設2大型接種站 提供兒童疫苗施打

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市長鄭文燦今天表示，因應中央建議，市府6月2日將在南北區各設置一個大型接種站，提供5到11歲學童接種疫苗，2個站一天可服務約5000人，若預約額滿會再加開一天。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有6493例本土案例，較昨天下降，看來疫情慢慢越過高峰期逐漸往下滑。

鄭文燦說，因應中央建議，市府今天也決定開設大型接種站，提供5歲到11歲學童接種疫苗，市府預定在桃園市的北區及南區各開設一個大型站，施打時間預計在6月2日的上午及下午時段，每個站一天可服務2500人次，2個站一天可服務約5000人次。

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鄭文燦指出，2個大型接種站明天上午10時起，可透過市政府跟衛生局的網站入口，以Google表單預約，若預約額滿會再開設一天，初步規劃北區是在巨蛋體育館，至於南區設置地點會在確認後於明天公告在入口網站上，巨蛋體育館在辦理接種疫苗期間，PCR採檢站的作業將會暫停。

鄭文燦表示，市府採取遠距教學以來，學校確診數從最高點的一天1436人下降到335人，遠距教學還是有減少感染的趨勢，市府期盼疫情可早日收斂，將觀察疫情狀況，每個星期四決定下週是否恢復實體上課，現在幾乎所有活動都改為線上活動為主，目標也是希望能讓學校防疫更安全。（編輯：李錫璋）1110530