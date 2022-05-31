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宜蘭洋香瓜雨多災損 縣府爭取天然災害現金救助

2022/5/31 16:25（5/31 17:16 更新）
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宜蘭縣壯圍鄉盛產的洋香瓜近日出現落（裂）果等情形，縣長林姿妙（前）30日已前往果園關心農友受災情形，並指示邀集相關單位勘災，若經勘災後認定無收穫面積已達種植面積5%以上，且損害率達20%以上，可爭取農業天然災害現金救助。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月31日
宜蘭縣壯圍鄉盛產的洋香瓜近日出現落（裂）果等情形，縣長林姿妙（前）30日已前往果園關心農友受災情形，並指示邀集相關單位勘災，若經勘災後認定無收穫面積已達種植面積5%以上，且損害率達20%以上，可爭取農業天然災害現金救助。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月31日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣政府今天表示，壯圍鄉盛產的洋香瓜近日因多雨，又突遭烈陽，出現落（裂）果，相關單位近期將勘災，若達農業天然災害現金救助標準，每公頃將救助新台幣8萬元。

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宜蘭縣政府農業處發布新聞稿表示，壯圍鄉洋香瓜種植面積約23.63公頃、年產值約7100萬元，因近期連續下雨影響，導致出現植株受損、葉面枯萎黃化及落（裂）果等情形。依壯圍鄉公所速報資料，洋香瓜被害面積約16公頃、損害率約5成。

農業處指出，縣長林姿妙昨天已前往果園關心農友受災情形，並指示邀集相關單位勘災，若經勘災後認定無收穫面積已達種植面積5%以上，且損害率達20%以上，可爭取農業天然災害現金救助，減輕農民損失及負擔。（編輯：張銘坤）1110531

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