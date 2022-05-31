屏東入校打疫苗 無學籍、私立托幼可至12診所

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輝瑞兒童疫苗開打，屏東縣政府逐步安排入校施打疫苗，縣長潘孟安（前左）31日在議會備詢結束後到國小關心學童接種疫苗情形。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）輝瑞兒童疫苗開打，屏東縣政府逐步安排入校施打疫苗，5歲就讀私立幼兒園或無學籍幼童，則可在12家特約診所依排定時間預約施打。

屏東今天新增2960例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。30日起，縣府逐步安排入校施打輝瑞兒童疫苗，今天持續第2天，連同昨日已施打的仁愛、信義、萬丹國小，有86所國小完成接種，共3075名學生施打。

縣長潘孟安在議會備詢結束後到國小視察施打情況，也再次強調，一定會在端午節前完成所有校園施打。

潘孟安透過新聞稿表示，為緩解學童害怕的情緒，現場還播放了卡通，其中有幼兒園的小朋友，並未有人產生不適情況。接下來幾天會持續到各國小校園、公立、準公立、非營利等幼兒園施打，至於5歲就讀私立幼兒園、無學籍的幼童，則將由衛生局公告特約醫療院所施打，疫苗也會送到各院所，家長可先預約再依時間前往。

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縣府指出，目前可預約接種5至6歲輝瑞兒童疫苗的診所共有12家，家長須依各診所排定看診時間先行預約，包括博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、正大聯合診所、宋的祥診所、陳亮銘內科診所、蔡仲凡診所、正輝耳鼻喉科、欣安禾婦兒科診所、大福診所、劉宸麟耳鼻喉科診所。

醫護人員也提醒施打完疫苗的孩童們，最近天氣炎熱，多補充水分，也不要熬夜，如果有胸悶、胸痛等不舒服症狀，一定要盡快就醫。（編輯：謝雅竹）1110531