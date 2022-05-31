徐巧芯違停風波 北市議員盼重檢討遭懲處警

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北31日電）台北市議員徐巧芯違停風波，議員林亮君今天說，警方公布密錄器內員警堅持開罰單，建議重新檢討被記申誡員警狀況。北市警局表示，經2次調查且依事實懲處。

柯文哲下午率台北市政府局處首長列席台北市議會市政總質詢。無黨籍台北市議員林亮君質詢問及國民黨議員徐巧芯違停案時說，警方事隔多日才公布密錄器影像，且過程中員警嚴格執法，卻聽聞某句話後改變作法。

林亮君表示，她盼能了解真相，卻感受到相關單位不太願意公布事實，且事後說法似乎有出入，如警方27日公布影像，當事者議員卻提到若公開可能涉及瀆職等，這與警方說法不同。

社會民主黨籍議員苗博雅質詢，警方公布密錄器都有訂定標準流程，違停案發生後，警方遲遲才公布密錄器，不知是否受到壓力？北市警局曾派員到辦公室說明，事後調資料卻發現內容有出入，會持續追查，且當事者議員27日貼文提到內容，是否曾詢問過警方？

台北市警察局信義分局長王寶章答詢，公布員警隨身密錄器是依「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，調密錄器影像應依當事人請求或有其他公務等，並由分局長審酌個案情況。

他說，警方及當事者議員19日已對外說明，才未公布密錄器影像，但因事後各界提出對此事看法，為釐清事實，警方事後公布影像，過程中未遇任何壓力。

他表示，至於員警被記申誡，是因執勤發現違規未舉發且上班時間在網路發執勤內容並讓友人轉發，接受調查時稱不認識網友，這是經2次調查，並依客觀事實懲處。台北市長柯文哲答詢，不應討論個案，應討論通案。

徐巧芯19日與助理在台北市光復南路巷弄違規停車，事後引發討論；北市警局則在27日公布案發時2分鐘密錄器影像。（編輯：張銘坤）1110531