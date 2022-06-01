梨山耶穌堂整建9月竣工 相隔20年再次敲響鐘聲

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中梨山耶穌堂主體修繕工程預計今年9月完工，教堂內外全面修復，噴水池復建及現代簡約風「無扶手」樓梯等觀景，將回復原貌，頂樓吊鐘重現，相隔20年鐘聲將再度響起。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天發布文字稿表示，梨山耶穌堂位於海拔2011公尺的高山，1969年7月29日動土興建、同年12月25日竣工，為哥德式教會的建築風格，主建物為十字架造型，正前方有噴水池和圓形廣場，建築上方有獨立鐘塔，正門上則有故總統蔣中正所題耶穌堂3個大字。

參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂具有歷史紀念價值與建築特色，整修過程中發現，教堂內紅檜木屋頂天花板少見，通往頂樓鐘塔的無扶手樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混凝土，做成19個階梯踏板。

參山處指出，耶穌堂歷經地震天災，主體結構並未受損，2014年登錄為台中市歷史建築。921地震後，原所有權人「中華婦女祈禱會」決議無償贈與「台灣基督長老教會泰雅爾中會」負責管理維護。

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參山處指出，耶穌堂歷經多次颱風、地震災害，牆面斑駁受損、窗戶滲水，原垂吊重達2公噸的大鐘，也因地震後安全顧慮撤下。2017年，參山處花費新台幣1047萬元整修耶穌堂景觀園區，打造成全台海拔最高的浪漫婚攝基地，2020年舉辦「雲端上的婚禮」。

參山處去年再耗資3000多萬元，將耶穌堂從裡到外，翻新修繕，主體建築修繕及再利用規劃設計工程預計9月中旬竣工，搭配12月初舉辦的山谷燈光節啟動開幕儀式，展開一連串慶祝活動，將成為梨山觀光打卡景點。（編輯：張雅淨）1110601