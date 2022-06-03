蔣萬安：市民要實質成果 別用政治語言操作大巨蛋

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）3日在台北出席中山區朱園里端午節活動，致詞時振臂呼口號，盼選民支持。中央社記者張皓安攝 111年6月3日

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，大巨蛋延宕8年，錯過許多國際能見度與經濟效益，北市府要體察民意、給出實質成果，不要再用政治語言或手段操作大巨蛋。

國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席中山區朱園里端午節活動，會前接受媒體聯訪。蔣萬安昨天表示大巨蛋延宕8年是政治操作，副市長黃珊珊在臉書反擊「如果堅持公平正義是種政治操作，那我會幹到底」。

蔣萬安回應，大巨蛋延宕8年，北市錯過很多舉辦國際賽事與大型展演機會，也損失還有相關經濟產值跟觀光收益，市民期待的是市府團隊體察民意，不要用政治語言跟手段操作這個議題，給市民公務建設的成果。

媒體追問，正在美國訪問的國民黨主席朱立倫稱歡迎美國與台灣啟動21世紀貿易倡議，但蔣萬安批評此倡議是大內宣，黨內對美議題是否不同調。

蔣萬安說，能促進台美經貿交流的事情都樂見，但倡議裡沒有官方的簽字或法律約束力，降低關稅、貿易自由化等議題也沒有詳情，民眾期待看到務實、實質性的台美經貿進展。

媒體提問，環太平洋軍演不邀台灣與中國，政府是否該持續爭取，蔣萬安表示，尊重主辦方，非常希望跟美國有各方面合作。（編輯：方沛清）1110603