連43年造訪南投天受宮 帝爺公蛇端午「報到」

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（中央社記者吳哲豪南投5日電）在端午節前夕，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇在南投名間鄉天受宮現身，天受宮宮主陳政雄說，帝爺公蛇已連43年在端午節前夕「報到」參拜玄天上帝，昨天已留下蛇皮離開。

南投縣名間鄉天受宮供奉俗稱「帝爺公」的玄天上帝，民國68年落成啟用後，每年端午節前夕都會有帝爺公蛇入宮廟，截至去年為止，已連續42年造訪，今年帝爺公蛇也是在端午節前夕來到天受宮，讓靈蛇造訪紀錄不中斷。

陳政雄今天接受中央社記者電訪指出，其實帝爺公蛇6月3日就來造訪天受宮，只是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，擔心消息一公布，會有民眾跑來看靈蛇造成群聚，經向神明請示，才延到今天公布帝爺公蛇造訪的影片。

陳政雄說，造訪天受宮的是1條長約200公分的大頭蛇，這條大頭蛇進入宮廟後在供桌和神像間穿梭，一點也不怕生，有時也會吐舌，好像在參拜玄天上帝，他們也不敢打擾，讓帝爺公蛇自由活動，直到昨晚才發現靈蛇已留下蛇皮後離開。

陳政雄指出，今年仍依照往例，會將帝爺公蛇留下的蛇皮製作成福袋鑰匙圈，贈送給信眾，祈求人人在玄天上帝庇佑下平安健康。

南投縣府農業處人員告訴中央社記者，大頭蛇主要在海拔1000公尺以下山區、丘陵活動，而天受宮剛好位在山區，周邊又沒有民宅，加上天氣炎熱，可能因此吸引大頭蛇造訪。（編輯：陳仁華）1110605