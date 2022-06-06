國民黨桃園市長提名爭議 蔣萬安籲團結

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，造成本有意參選的前台北市議員羅智強不滿。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天呼籲，大家應團結一致，共同思索如何解決內部紛爭。

蔣萬安今天上午前往三軍總醫院送餐點給醫護人員表達支持，他表示，這是一個承諾的開始，未來台北市所有醫療院所及市民的需求就是他的責任，將會全力以赴，成為醫護人員的靠山。

對於羅智強稱國民黨主席朱立倫欺騙社會大眾、欺騙桃園人，張善政應向黨中央要求辦理初選。蔣萬安接受媒體聯訪時表示，當然希望接下來大家能夠團結一致，加強溝通，消弭歧見。

蔣萬安向羅智強及黨內呼籲，大家應發揮智慧，共同思索如何解決內部紛爭，共同面對年底的選戰。

媒體追問，媒體人黃暐瀚昨天在網路節目上說，朱立倫從美國返台後會把張善政換掉。蔣萬安回應，相信黨中央一定會盡全力加強溝通、整合地方，唯一的目標就是團結一致，共同打贏年底選戰。

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此外，對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡個案盡速火化爭議，蔣萬安說，疫情肆虐2年多來，已經奪走將近3000條人命，很多確診者臨終前沒有至親陪伴在身旁，孤單離世後又要在短時間內火化，對家屬造成不可抹滅的傷痛。

蔣萬安表示，面對這樣的爭議，中央流行疫情指揮中心這2年來沒有明確規範，也不曾清楚說明，現在還把責任推給地方政府和殯葬業者，欠所有往生者家屬一個道歉，並盡快公布明確規範與標準，讓民眾有所依循。（編輯：張銘坤）1110606