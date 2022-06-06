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蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難
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推動北高雄海線觀光 市府提計畫向中央爭取經費

2022/6/6 15:11（6/6 15:31 更新）
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推動北高雄海線觀光，高雄市政府提出「茄永彌梓．海線潮旅行」計畫，預估花費新台幣3.8億元進行軟硬體建設改善，民進黨立委邱志偉呼籲市府盡速向中央提案，爭取經費。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月6日
推動北高雄海線觀光，高雄市政府提出「茄永彌梓．海線潮旅行」計畫，預估花費新台幣3.8億元進行軟硬體建設改善，民進黨立委邱志偉呼籲市府盡速向中央提案，爭取經費。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）推動北高雄海線觀光，高市府提出「茄永彌梓．海線潮旅行」計畫，預估花費新台幣3.8億元，進行13項軟硬體建設改善，民進黨立委邱志偉籲市府盡速向中央提案，爭取經費。

邱志偉日前召開「茄永彌梓．海線潮旅行」說明會，邀交通部觀光局、漁業署、海洋委員會及高市府觀光局、海洋局等單位，共同討論4項硬體計畫及9項軟體計畫，全案經費預估約3.8億元。

其中4項硬體計畫，主要是漁港環境改善工程，預計將老舊或無法融入景觀的設施替換，提升美感；此外，也將透過植栽及遮蔭棚架工程，提供更舒適遊憩環境。

邱志偉今天發布新聞稿表示，4項硬體計畫粗估經費為3.3億餘元，屬大型工程，因此將於6月中辦理經濟委員會考察，實地了解施作範圍；另9項軟體計畫，則呼籲高市府盡速向中央提案，爭取經費。

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邱志偉表示，他也會協助高市府向中央爭取經費，舉辦包含海線嘉年華、漁港美食活動、山海旅行、生態導覽等海岸特色活動，吸引更多民眾參加，也讓更多人看見高雄海線的人文風情、感受漁村之美。

高雄市政府觀光局今天對中央社記者表示，會盡速向交通部觀光局提案，爭取經費辦理相關活動。邱志偉說，希望計畫能順利推動，發展北高雄海洋漁村再造、生態保育，並帶來更多觀光遊憩體驗。（編輯：陳仁華）1110606

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