議員批台中防疫包代送個資全都露 市府允檢討

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市防疫關懷包由民政系統發送，市議員指出，接獲陳情指稱有民代參選人穿著競選背心代送，甚至讓鄰居知道確診者消息，個資全都露。台中市政府表示，將檢討送達方式。

台中市議會今天進行定期會市政總質詢，民進黨籍市議員鄭功進質詢指出，日前接獲民眾陳情，指稱防疫關懷包發送，有里長委託他人代勞發送，代勞者穿著競選背心到社區代送關懷包時，竟大聲喧嘩發放，無視確診者隱私。

鄭功進表示，這些未經合法授權的代送者甚至在關懷包上張貼自身宣傳單，假市府之名，行銷個人，甚至直接取得確診者個資，市府應該檢討發送防疫關懷包方式。

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台中市民政局長吳世瑋答詢指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，市內確診者防疫關懷包已發出15萬6000多份，發放量很大。

吳世瑋表示，防疫關懷包確實透過物流公司及委請區里民政系統協助，因每里的確診個案數不一，有時候1個里有多達50多份防疫關懷包需要送，里長難免會找包括守望相助隊協助，市府會再檢討送達方式，並加強宣導應注重個資保護。（編輯：戴光育）1110606