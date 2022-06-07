嘉義東石壽島將設特色郵筒 營造觀光亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣東石鄉白水湖壽島因電影「消失的情人節」取景暴紅，民進黨立委蔡易餘（右2）與地方人士爭取在壽島設置特色郵筒，營造特色觀光亮點，獲中華郵政總局核定，日前到場實勘，將在確定合適位置後動工。（立委蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）東石鄉白水湖壽島因電影取景暴紅，為了讓觀光更活絡，立委蔡易餘與地方人士爭取在壽島設置特色郵筒，獲得中華郵政總局同意，上週到現場實勘，在確定合適位置後開始施工。

為了活絡白水湖壽島觀光，上週蔡易餘邀集縣議員姜梅紅、東石代表會主席黃東岳、縣府秘書柯登雅、嘉義郵局以及第五河川局等相關單位，一起到現場會勘特色郵筒適合放置的地點。

蔡易餘今天告訴中央社記者，郵局已編列新台幣20多萬的經費，選好位置後開始施工，特色郵筒將會融入在地特色海線的圖樣，為壽島增添美麗氣息，並營造特色觀光亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡易餘表示，他已經跟第五河川局爭取在這裡設置了2座水文觀測站，讓遊客可以遮陽休憩，待臨時廁所興建完成，就可以提供完善的休憩環境。

嘉義縣府指出，東石鄉掌潭村白水湖壽島，因長期地層下陷漲潮時道路會被海水淹沒，日落時美景無限，吸引電影「消失的情人節」到此取景，民眾紛來朝聖，岸邊還有1座可觀看無敵海景的蹲式馬桶也隨著爆紅，成為超夯打卡景點。（編輯：黃世雅）1110607