中科園區擴建涉興農球場權益 管理局：會妥善協調

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）中部科學園區台中園區擴建2期開發計畫用地涵蓋興農高爾夫球場，涉及員工及球證所有權人權益，中科管理局今天表示，將與興農公司妥善溝通協調，保障員工及球場會員的權益。

中科管理局在新聞稿中指出，針對台中園區2期開發計畫，已分別於2月24日及5月31日召開公聽會廣徵民意，盼能與地方良好溝通，減少開發疑慮，讓擴建案順利進行。目前正進行都市計畫變更、環境影響評估、水土保持、用水及用電計畫等各項實質規劃作業。

民進黨台中市議員蕭隆澤2日在市政總質詢中指出，台積電選定興農高爾夫球場籌設新廠，由於占地90公頃球場將被徵收，並變更為科技園區用地，球場數百員工及桿弟面臨失業，還有近3000張會員球證恐成廢紙，要求保障球場員工、桿弟及球證所有權人的權益。

有關都市計畫變更部分，中科管理局表示，依都市計畫法定程序，已於3月14日函送台中市政府審查，台中市政府已於5月18日起公開展覽30天，並將於6月9日辦理2場都市計畫說明會，廣泛聽取各界意見。中科管理局將配合中市府審查進度辦理後續事項。

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由於有部分興農球場會員於5月31日所召開的公聽會表達球證會員權益議題，中科管理局表示，這是球場會員與興農公司間的私權關係，中科管理局會將會員表達的意見作成正式紀錄轉達給興農公司，處理球場員工及會員相關權益事宜，切結保障員工及會員的權益。

中科管理局強調，後續辦理用地取得時，也將與土地所有權人妥善溝通協調，公開透明履行各項程序，並且在協議價購階段，請興農公司切結承諾對員工及會員球證應有合理的配套處理措施，以保障所屬員工及會員權益。（編輯：郭諭儒）1110607