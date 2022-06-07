染疫遺體火化時限爭議 北市將自行訂指引

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染疫死者24小時內火化爭議延燒，台北市多名議員關心市府的SOP及家屬如何瞻仰遺容；台北市長柯文哲（圖）7日列席北市議會市政總質詢，為此指示殯葬處自行訂指引，並討論使用視窗型屍袋的可能性。中央社記者張皓安攝 111年6月7日

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北7日電）染疫死者24小時內火化爭議延燒，台北市多名議員今天關心市府的SOP及家屬如何瞻仰遺容，市長柯文哲為此指示殯葬處自行訂指引，並討論使用視窗型屍袋的可能性。

柯文哲今天列席台北市議會市政總質詢，國民黨議員陳重文詢問，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡個案究竟要不要在24小時內火化，是中央還是地方權責。

柯文哲回應，此事只要中央有規範就能處理，按照中央提供的SOP走，就是24小時內火化；副市長黃珊珊補充，就算沒有規定24小時內火化，也沒地方暫存遺體。

陳重文接著詢問台北市每天確診遺體數及冰櫃容量。殯葬管理處長陳冠伶回應，5月起平均每天確診遺體數超過30人；目前第一、二殯儀館共有954格冰櫃，但常常爆滿。

陳重文說，所以現在無法暫存確診遺體，只能依照中央指引儘速火化，但又不能打開屍袋，是否有方法能讓家屬再見到親人最後一面。

陳冠伶表示，現在市面上有臉部透明的新型視窗型屍袋，可以達到家屬瞻仰遺容的目的，但這種屍袋目前仍屬少數，且屍袋都是由殯葬業者提供，殯葬處無法強迫業者使用。

柯文哲聽聞後指示殯葬處與業者討論使用視窗型屍袋的可能性；民政局長藍世聰說，若有這種屍袋就馬上取得提供給家屬。

國民黨議員應曉薇詢問，確診遺體依據現行規定是否不能供瞻仰遺容。陳冠伶回應，目前規定是不能打開屍袋。應曉薇表示，那麼勢必也不能替遺體化妝、讓家屬瞻仰遺容，應事先對家屬說明，或有統一指引讓大家了解。

應曉薇強調，沒有人希望自己的家屬這麼快被燒掉，重點是要跟家屬說清楚，讓家屬可以放下，好好溝通一定能得到家屬諒解。

柯文哲最後表示，乾脆來寫一個台北市版本的指引，明天就寫出來。（編輯：方沛清）1110607