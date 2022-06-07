南投重機族福音 驗車免平日請假跑監理站

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公路總局台中區監理所南投監理站7日表示，南投縣可檢驗大型重型機車地點原本只有南投監理站，經輔導轄區代檢廠申請籌設，近期新增2家大型重機代檢廠，週六上午也能驗車。（南投監理站提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年6月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投縣有2727輛大型重型機車，先前若要驗車，需平日上班時間請假到南投監理站，許多車主反映不便，經輔導民間代檢廠申設大型重機檢驗線，已2家加入服務，週六上午也能驗車。

南投縣大型重型機車車主的福音！公路總局台中區監理所南投監理站今天發布新聞稿表示，南投縣大型重型機車共2727輛，每年檢驗車次約1700輛，南投縣可檢驗大型重型機車地點原本只有南投監理站，經輔導轄區代檢廠申請籌設，近期新增2家大型重機代檢廠。

南投監理站表示，位於南崗工業區的冠福代檢廠及南投市芳美代檢廠除原有汽車檢驗，新增大型重型機車檢驗，提供南投縣車主新的驗車服務據點，代檢廠服務時間至晚間6時，這2家代檢廠週六上午也能驗車，讓南投縣車主不用於上班時間請假到監理站驗車。

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南投監理站長黃永松表示，先前車友反映須請假至監理站驗車，很不方便，因工作忙碌，希望可在週六出遊時順便驗車，因此，監理站鼓勵轄區民間代檢廠籌設大型重機車檢驗線，冠福、芳美代檢廠今年3月、5月申請籌設後，立即派員會勘及審核文件，經完成程序，分別於4月18日及6月1日正式營運，提供車友便捷服務。

黃永松說，南投縣共有19家代檢廠，監理站為增進便民驗車服務，未來持續輔導轄區代檢廠申請籌設大型重型機車代檢服務；提醒車主，汽車、大型重型機車定檢日期載明於行車執照，請主動至代檢廠或監理單位檢驗，以免逾期受罰。（編輯：張芷瑄）1110607