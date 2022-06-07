岡山樂購廣場將開幕 秀泰影城6/8試營運推優惠

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）北高雄首家結合影城的大型購物商場「樂購廣場」近日試營運，預計23日正式開幕。其中進駐的秀泰影城將於明天試營運，並於8至10日推出看電影只要新台幣100元活動，吸引人潮。

占地面積1.25萬坪的樂購廣場，位在高雄捷運紅線南岡山站正對面，由達麗建設集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，打造北高雄結合影城最大規模的購物商場。

樂購廣場5月26日試營運，其中秀泰影城將於明天起試營運，今天舉行媒體預覽會，搶先曝光設施，全館則預計23日正式開幕。

根據樂購廣場發布資料介紹，樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為複合商場及影城；街邊店有不少國際知名品牌；商場有60家品牌，其中餐飲品牌有20家。

4樓至5樓是秀泰影城，共有13座影廳，1500個座席，還有南台灣最大的15米高的雷射4K「超級巨幕廳」。試營運前3天的8至10日，推出看電影只要100元活動，吸引觀影人潮。

樂購廣場鄰近捷運及高醫岡山分院，鎖定北高雄廣大消費市場，盼發展成為北高雄商圈新地標。（編輯：郭諭儒）1110607