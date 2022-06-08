朱立倫挨中媒批 蔣萬安：捍衛中華民國決心不變

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針對國民黨主席朱立倫訪美談及九二共識是「沒有共識的共識」，遭環球時報評論員諷為「百年爛黨」。同黨籍台北市長參選人蔣萬安（左4）8日出席活動時受訪表示，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變。中央社記者黃麗芸攝 111年6月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）針對國民黨主席朱立倫訪美談及九二共識是「沒有共識的共識」，遭環球時報評論員諷為「百年爛黨」。同黨籍台北市長參選人蔣萬安今天表示，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土疫情持續延燒，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹和蔣萬安今天偕大同區婦女後援會一起做公益，捐贈、包裝愛心快篩試劑給中低收入戶，幫助他們一起度過疫情難關。

會中媒體詢問，如何看朱立倫訪美談及九二共識是「沒有共識的共識」，遭中國官媒環球時報評論員胡錫進諷國民黨為「百年爛黨」。蔣萬安表示，自己沒看到此說法，也不予評論，但認為國民黨捍衛中華民國的決心不會改變。

蔣萬安提到，未來地方政府和對岸進行相關交流，也不會因為單方的壓力而退縮，絕對會盡最大力量爭取有利因素，且在符合市民期待下繼續辦理相關地方政府論壇和交流，認為兩岸要在互信基礎上和平相處、繼續交流。

媒體追問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中針對確診者火化時間反覆改口惹議。蔣萬安說，每個（死亡）數字都代表每個家庭的椎心之痛，陳時中身為政務官不應用如此冷血方式看待民眾傷痛。

對於外傳疫情指揮中心可能因陳時中要參選台北市長擬於6月底功成身退？蔣萬安則表示，疫情指揮中心的設立是有一定法條依據，也是依據疫情發展而設，不應參雜任何選舉或政治考量，千萬不要將疫情和政治混為一談。

黃呂錦茹會後接受媒體聯訪時，針對北市選情也發表看法，她表示，蔣萬安最近表現持續進步中，因為他意志堅定也做好許多準備，加上北市基本盤向來是藍大於綠，最近國民黨在北市滿意度也高，內部針對蔣萬安所做民調一直以來都是持續領先，但對外界民調結果不同也予以尊重。

她說，面對地方（民眾黨）和中央（民進黨）的執政優勢和媒體露出，蔣萬安在兩面夾殺下還能民調領先，相當不容易，但不敢自滿，會持續努力，且陳時中一直是最強假想敵，要努力超越。

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談及民進黨同樣有意爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍，黃呂錦茹表示，台北市選民相當理性，不論是誰參選都要接受在地考驗，但曾任台中市長和交通部長的林佳龍未曾在北市受過檢驗。

此外，關於蔣萬安日前提若要舉辦雙城論壇需有「中共不再擾台、中國釋出善意和雙方對等」等3個前提，未獲新黨支持一事。黃呂錦茹認為，共機不擾台是藍綠都有的共同想法，也是日前議會針對柯市府的雙城論壇預算通過前提，蔣萬安的說法其實是呼應議會藍營的決議，認為從歷次議案表決都可看出，不論深藍、淺藍都站在一起。（編輯：張銘坤）1110608