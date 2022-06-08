疫情影響調度 台南新市麥當勞取消24小時營業

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）位於台南市新市區台1線旁的麥當勞門市，昨天起由原來的24小時營業改為上午10時30分至晚間12時，有員工私下指出，因防疫規定較嚴謹造成人力調度吃緊，暫時進行調整。

位於新市區台1線省道旁的這家麥當勞門市因鄰近新市火車站及遠東科技大學，還位於不少南科園區員工通勤路線上，原本24小時營業，生意一直相當不錯，昨天有民眾在社群網站轉發這家門市將調整營業時間的消息，引發不少網友議論。

除了有網友反映「少了一個買宵夜的選擇」、「上下班方便買的點心沒有了」等心聲外，也有人討論取消24小時營業的原因，還與日前基隆的麥當勞門市停業拿來比較。

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麥當勞員工面對詢問時表示，正式對外說法應由總公司回應，但有員工私下說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公司顧慮員工上班須接觸不特定人士，加強防護措施及員工監測管理，目前規定確診要自主隔離7天，密切接觸者自主隔離3天，因此不少門市人力調度上很吃緊。

有員工表示，台南除了新市麥當勞外，位於北區的西門二店也暫時取消24小時營業，其他門市營業時間也有可能暫時變動，再視人力狀況檢討調整。（編輯：卞金峰）1110608