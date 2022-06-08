嘉縣府補貼民間救護車資 提升確診者轉院效率

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本土疫情持續，針對各醫院看護聘僱困難，照護工作轉嫁護理人員，造成人力、體力嚴重負荷，嘉義縣長翁章梁8日表示，縣府透過職訓中心招募照服員，第一波成功招募14人提供醫院連結運用，紓緩護理人力負擔。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）COVID-19疫情延燒，嘉縣醫療機構反映確診者緊急轉院不順和看護聘僱困難等問題；縣府今天表示，為提升轉院效率將補貼民間救護車資每趟2000元，協助招募照服員參與確診者照護。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣疫情持續升溫，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診都上千人，縣長翁章梁邀集縣內重要醫療機構院長及防疫專家召開諮詢會議，醫療機構提出確診者緊急轉院不順和看護聘僱困難造成護理人力吃緊兩大問題。

翁章梁表示，因應確診個案增多，民眾就醫可能遇到專責病床壅塞情形，為提升轉院效率，降低民眾負擔，縣府將補貼民間救護車車資，每趟新台幣2000元，救護車公司不得再向病患收取費用。

針對各醫院看護聘僱困難一事，照護工作轉嫁護理人員，造成人力、體力嚴重負荷；翁章梁說，縣府透過職訓中心招募照服員，第一波成功招募14人提供醫院連結運用，紓緩護理人力負擔。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，嘉義縣有800人取得照服員資格，都擁有專業照護素養，只要再加強相關感控及防疫觀念，就能發揮專長。

趙紋華說，為鼓勵照服員加入防疫行列，中央提出8小時5000元及12小時7500元的薪資補助配套，籲符合資格的照服員夥伴加入照護行列，一起守護鄉親健康。（編輯：陳仁華）1110608