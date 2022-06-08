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桃園推出百工百業紓困振興 首波5至7月實施

2022/6/8 17:36
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長鄭文燦今天宣布實施「桃園市百工百業紓困振興計畫」，包括紓困9大措施及振興5大措施，首波在5至7月。另外，將加碼發給國高中、國小教職員工每人4劑快篩。

桃園市今天新增8039例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前正在進行國中和高中的疫苗接種，所有的95所國高中，預計在6月22日前完成接種。

鄭文燦表示，桃園市將加碼發給國高中、國小的教職員工約3萬人，每人4劑的鼻腔快篩；補習班、幼兒園教職員工約1萬人，之前已經發過2劑，將再加發2劑。

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鄭文燦表示，針對5至7月的紓困振興，市政會議在今天通過了桃園市百工百業紓困振興計畫，包括紓困9大措施共37個方案，以及振興5大措施共24個方案；總投入金額約新台幣13億元，8月會再推出新的計畫。

桃園市政府表示，紓困9大措施包括延稅、減稅、減收、產業補貼、交通補貼、家戶補貼、農漁補貼、勞工紓困以及融資展延，振興5大措施包括觀光休閒、商圈店家、市集、產業以及農漁方面；民眾可至市府紓困專區網站查詢各方案細節。（編輯：李錫璋）1110608

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