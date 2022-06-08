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新北環狀線十四張站捷運開發案公告招商

2022/6/8 19:46
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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市捷運工程局今天表示，新北環狀線與安坑輕軌交會的十四張站「M.Ark新北捷鑽」開發案，開發基地面積約4.3萬坪，日前公告招商，預估開發金額達新台幣520億元。

新北市政府捷運工程局發布新聞稿表示，新北環狀線捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」於5月31日起正式公告招商，開發基地面積約4.3萬坪，開發量體約達25萬坪，預計投資興建的開發金額達520億元。

新北捷運局表示，十四張站位於新店溪河畔，開發基地形狀如同方舟（Ark），藉由各捷運站點串接連起的捷運路網（Metro），帶動整個新北城市翻轉，因此，結合Metro與Ark來命名開發案為「M.Ark新北捷鑽」。

新北捷運局表示，開發案基地位十四張站及南機廠，將可共構興建商場、智慧辦公聚落及水岸住宅等，將在6月21日於新板希爾頓酒店舉行第2場招商說明會，說明開發效益評估及招商條件。

新北捷運局表示，此開發案投資申請訂於今年12月15日截止收件，預計112年第1季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂後成為投資人。（編輯：方沛清）1110608

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