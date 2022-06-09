強化保護胎兒與母親 嘉義縣贈孕婦2劑快篩

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）為強化保護孕婦與胎兒，嘉義縣6日起每名孕婦免費發放快篩試劑2劑，民眾可持身分證及媽媽手冊至各鄉鎮市衛生所領取；衛生局也呼籲孕婦要完整接種3劑COVID-19疫苗增加抵抗力。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，日前縣內發生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）孕婦因出現破水、宮縮等，並有急產徵兆，幸好在衛生局及消防人員的協助下，順利在大林慈濟醫院平安生產。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，為此縣府決定增強對孕婦及胎兒的保護，從6日起贈送縣內每名孕婦2劑快篩試劑，家裡有孕婦的民眾，可持身分證及媽媽手冊到各鄉鎮市衛生所領取。

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趙紋華強調，孕婦避免染疫，最重要的是完整接種3劑疫苗，若不慎確診，務必加強自我監測，尤其若出現破水、落紅、規則宮縮、發現陰道流血或多量分泌物等生產徵兆，應立即撥打119告知是確診產婦，立即就醫。

趙紋華特別提醒高危險妊娠孕婦，如妊娠糖尿病、子癲前症、前置胎盤、免疫缺陷疾病，以及未接種疫苗、未完整接種3劑疫苗者，更應特別注意防疫，要定期產檢與醫師保持聯繫。（編輯：謝雅竹）1110609