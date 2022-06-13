城中城第一排建物拉皮 工務局輔導成立管理組織

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高市鹽埕區城中城大樓拆除，原址將興建鄰里公園，為改善周邊建物景觀，高市府將臨城中城大樓第一排6幢建物進行立面拉皮整建作業。並由工務局專案輔導陸續成立管理組織。

高雄市政府工務局建築管理處資料，面臨城中城大樓第一排6幢建築物立面做拉皮作業，包括新鹽埕大樓、大高雄第一城大樓、金鹽埕大樓、七福商店、廣新公寓及瀨南街混合住宅後側。

其中，大高雄第一城大樓、七福商店、廣新公寓等3幢大樓於施作時尚未成立管理組織，無法對建築物牆面做拉皮工程。因此工務局透過專案輔導，由輔導團協助3幢大樓成立管理組織。

工務局建築管理處今天表示，3幢未成立管理組織的大樓，經輔導團密切接洽大樓區分所有權人及代表人。其中，大高雄第一城大樓輔導團於5月即與大樓區分所有權人接洽，成功輔導推選召集人協助召開區分所有權人會議，並順利選任管理委員會，高市府已於6月6日核准報備，成為第1幢成立管理委員會的大樓。另外，七福商店公寓及廣新公寓也透過輔導團協助，分別預計7月及6月中旬成立管理組織。

建管處呼籲，公寓大廈應成立管理組織進行自治管理，透過住戶全體積極參與關懷社區，配合守望相助協防巡守組織，提昇居住品質，達成社會公共安全、安寧、安居「三安」目標，以落實公寓大廈管理條例期許大廈「自治共管」宗旨。

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且有機會申請高市首創優良公寓大廈認證標章、優良公寓大廈評選及其他相關補助，增進大樓居住品質以及提升老舊集合住宅大樓公共安全。

位於鹽埕區府北路的城中城大樓，去年10月14日火警釀成46人死，高市府原址改建公園，由建築師張瑪龍與藝術家林熺俊跨界合作，將公園打造如大樓中庭花園，經當地居民討論取名「府北公園」。配合都發局自6月起同步啟動周邊6棟老舊建物立面拉皮作業，讓區域景觀煥然一新。（編輯：孫承武）1110613