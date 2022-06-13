寵物業者遭罰陳情 新北動保處：可提行政救濟

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（中央社記者王鴻國新北13日電）寵物業者在議員陪同今天在議會陳情抗議和召開記者會，指稱1名業者在遭市府開罰後，倒臥店內失去生命跡象。動保處對此表遺憾，並稱遭罰可提行政救濟。

業者許姓女子在記者會中表示，丈夫是優秀的培育者，卻因有心人網路霸凌及遭到抨擊專賣有腹膜炎貓咪，經動保處數月查核裁罰新台幣10萬元。動保處還以動物用藥品管理法移送法辦，讓丈夫的商譽名譽全失，最後只好以死明志。

許女和市議員林金結與基隆、桃園、新竹、台中、彰化等全台各縣市寵物公會上百位寵物業者高舉牌子及先生遺照大喊口號，他們也在現場遞交相關文件給動保處處長楊淑方。

楊淑方對於這一事故也表示遺憾，她說，今年2月起陸續接獲8名市民檢舉有業者販售的貓有傳染性腹膜炎，並在過年期間為留宿的貓施打治療針劑GS-441524（瑞德西韋）及販售動物用禁藥。

她表示，由於業者未取得獸醫師資格，私自執行獸醫師業務為客人的貓施打藥劑，依違反獸醫師法行政裁罰及沒入藥械，但業者遭裁罰後仍可依法提起行政救濟。

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她說，業者販售禁藥違反動物用藥管理法規定，屬公訴罪。故將案件移送新北地方檢察署偵辦，並依法公告商號名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及所犯情節。動保處將進行法規宣導，以避免寵物業者誤觸法規遭裁罰送辦。（編輯：方沛清）1110613

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