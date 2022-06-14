496單身亡故榮民塔位重尋 嘉縣伸援安厝忠靈祠

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屏東等地遷移墓座有496名單身亡故榮民重新尋找安厝處，嘉縣協助安奉鹿草鄉軍人忠靈祠，14日舉辦安厝晉塔典禮。國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬（右）擔任主祭官。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）屏東等地遷移墓座有496名單身亡故榮民重新尋找安厝處，嘉縣協助安奉鹿草鄉軍人忠靈祠，今天舉辦安厝晉塔典禮，並由退輔會主委馮世寬頒發榮光一等專業獎章給縣長翁章梁表達謝意。

屏東縣內埔鄉第十公墓、高雄市燕巢區第四公墓及台南市關廟區壽人墓園，因都市計畫發展遷移墓座，其中共有496名單身亡故榮民需重新尋找安厝處，因鄰近縣市軍人公墓塔位不足，榮民服務處請嘉義縣協助安奉在鹿草鄉軍人忠靈祠，上午舉行聯合安厝晉塔典禮。

嘉義縣府民政處告訴中央社記者，典禮由國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬擔任主祭官，儀式簡單隆重，翁章梁也到場表達追思。

民政處說，翁章梁任內已協助彰化、台南、高雄、屏東等榮服單位共788名已故單身榮民安厝，國軍退輔會感謝翁章梁貢獻，今天馮世寬親自頒發榮光一等專業獎章及證書表達謝意。

翁章梁接受媒體聯訪表示，早期單身來台榮民在台灣安全及經濟發展擔任要角，今因土葬墓座已塌陷或損毀，嘉義縣協助他們安身軍人忠靈祠，告慰在天英靈。

民政處表示，忠靈祠建立於民國90年，提供1萬2187櫃位，目前已安厝6466名，只要是現役軍人在職、榮民身分因公或病亡故者皆可安厝於本祠。（編輯：謝雅竹）1110614