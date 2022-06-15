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慶祝警察節 澎湖府會爭取離島加給比照金馬

2022/6/15 18:34（6/15 19:01 更新）
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澎湖縣警察局15日上午以視訊方式參加全國模範警察表揚大會，下午配合局務會舉辦縣內警察節慶祝大會，縣長賴峰偉（中）、議長劉陳昭玲（右3）出席表揚模範與績優警察。中央社 111年6月15日
澎湖縣警察局15日上午以視訊方式參加全國模範警察表揚大會，下午配合局務會舉辦縣內警察節慶祝大會，縣長賴峰偉（中）、議長劉陳昭玲（右3）出席表揚模範與績優警察。中央社 111年6月15日
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（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲今天在警察節慶祝大會，除表揚模範警察及績優員警，也爭取澎湖離島加給比照金馬提高到三級，並提升硬體設備及健康檢查費。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，澎湖縣政府警察局今天上午以視訊方式參加全國模範警察表揚大會，下午舉辦警察節慶祝大會，表揚模範與績優警察。

賴峰偉表示，警察工作千頭萬緒，尤其在執行打擊毒、電、炸魚等非法漁撈，和菊島福園、火葬場建設安全維護，警察扮演重要力量，近2年COVID-19疫情期間，配合防疫檢測、居家隔離、居家檢疫等防疫工作，都看到警察辛勞身影，貢獻有目共睹。

劉陳昭玲感謝警察全年無休，一天24小時待命，為澎湖這塊淨土一起努力，讓縣民過著安居樂業的生活。

澎湖縣警察節慶祝大會，今天表揚全國模範警察劉有本、全國少年保護工作績優員警歐陽文羿、內政部資深績優警察獎章有林國平、顏雍哲、許棟榮、涂進慶、歐國航、謝駿禹和警察局績優員警蔡振中等人。（編輯：郭諭儒）1110615

澎湖縣警察節慶祝大會15日下午舉行，縣長賴峰偉（右2）與議長劉陳昭玲（中）出席，頒獎表揚全國模範警察劉有本（左2）、全國少年保護工作績優員警歐陽文羿（右）並合影。中央社 111年6月15日
澎湖縣警察節慶祝大會15日下午舉行，縣長賴峰偉（右2）與議長劉陳昭玲（中）出席，頒獎表揚全國模範警察劉有本（左2）、全國少年保護工作績優員警歐陽文羿（右）並合影。中央社 111年6月15日
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