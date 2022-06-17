新北長者預約第4劑疫苗 兒童第2劑22日開打

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新北市長侯友宜（中）17日下午主持市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，指出兒童滿5歲到11歲，距首劑疫苗施打間隔4到8週可施打第2劑，第一階段將安排自22日起至7月8日入校集中接種。中央社記者王鴻國攝 111年6月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府今天上午開放網路預約65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗；5到11歲兒童分2階段施打第2劑，第1階段安排自6月22日至7月8日入校集中接種。

新北市長侯友宜下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，公布今天新增確診病例6671人，居家照護執行中4萬954人，居家隔離列管數1萬5181人。

他表示，65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗今天上午9時起開放網路預約，截至下午2時共1萬7000人完成預約，呼籲只要符合條件都可以來預約，從20日起施打，長者施打時可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮。

他表示，兒童滿5歲到11歲，距第1劑間隔4到8週可施打第2劑，第1階段將安排自6月22日起至7月8日入校集中接種，授權學校同意家長入校陪同接種，家長入校時應提供2劑疫苗接種證明。

他表示，第2階段將於7月1、2及7月8、9日開設醫療院所、偏鄉衛生所及部分接種站，家長可透過疫苗預約系統為孩子預約接種。

教育局表示，疫苗預約系統開放時間分別為6月29日上午9時到6月30日上午11時止；7月6日上午9時到7月7日上午11時止。

教育局提醒，接種對象為滿5歲至11歲學童接種輝瑞兒童疫苗，滿6歲至11歲學童可選擇接種莫德納疫苗；曾確診學生務必自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，才可再行接種疫苗。（編輯：方沛清）1110617