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寶山6/19舉辦綠竹筍節 行銷在地農產及觀光

2022/6/17 16:45（6/17 17:21 更新）
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新竹縣寶山鄉公所將於19日在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場舉辦綠竹筍節，盼透過活動行銷寶山綠竹筍，邀請民眾來走訪，也認識地方農產。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月17日
新竹縣寶山鄉公所將於19日在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場舉辦綠竹筍節，盼透過活動行銷寶山綠竹筍，邀請民眾來走訪，也認識地方農產。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣寶山鄉綠竹筍為重要農特產，寶山鄉公所今天表示，將在19日辦理綠竹筍節，盼透過活動行銷寶山綠竹筍，邀請民眾來走訪，也認識地方農產。

寶山鄉長邱坤桶向中央社記者表示，寶山鄉種植綠竹筍面積達90公頃，為新竹縣之冠，年產量約700多公噸，也是重要在地農產之一。

邱坤桶說，為行銷綠竹筍，寶山鄉公所19日在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場，舉辦綠竹筍節，也結合闖關健行活動，現場還有綠竹筍的文創商品，以及徒手剝綠竹筍及綠竹筍挖寶趣味賽。

農民曾文瑜表示，今年氣候雨水充足，普遍綠竹筍甜度下降，但寶山鄉的筍園多種植於山坡地，也因綠竹筍不會泡到水，都能保有良好的甜度。而他以無毒友善耕作方式種植綠竹筍，也申請產銷履歷，讓大家吃得安心。

新竹縣政府也透過新聞稿指出，寶山是著名的綠竹筍之鄉，品質優良，邀請民眾19日來參加綠竹筍節，也可順遊寶山，體驗寶山好風光。（編輯：李錫璋）1110617

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