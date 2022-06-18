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台東醫院禁探病延至7/20 受刑人337例確診

2022/6/18 17:13
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）由於COVID-19疫情確診死亡以長者居多，台東縣政府今宣布，醫院和長照機構禁探視延至7月20日；另外，6監所疫情持續延燒，累計已有337名收容人確診。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天下午舉行疫情線上記者會。他表示，台東縣今日新增609名確診者，543名民眾戶籍或居住地分在台東、66名為外縣市醫院通報。

目前台東縣累計確診個案2萬6390名、居隔1521人。針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者分流收治情況，截至17日下午4時止，住院收治71人、加強版集中檢疫所42人、居家照護現管人數3980人。

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黃明恩表示，台東確診個案雖然大多為輕症患者，為保護抵抗力較弱長者，以及避免病患染疫造成重症或死亡，所以持續延長醫院及長照機構禁探病探視至7月20日止，如有例外情況需取得醫療院所或機構評估同意。

另外，台東6監所今日新增50名收容人確診，6監所累計337名收容人確診，集中在泰源技訓所、岩灣技訓所、台東監獄等3所監所，其他監所則以員工感染為主。（編輯：孫承武）1110618

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