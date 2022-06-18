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嘉縣假日開設接種站 擴大開打第4劑保護老人

2022/6/18 17:56
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣今、明2天設置15場第4劑莫德納疫苗假日接種站，擴大服務量能，保護65歲以上老人族群；長輩若選擇施打其他疫苗，可至縣內57家合約院所依疫苗診次接種。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，嘉縣今天超過千人確診COVID-19（2019 冠狀病毒疾病），其中65歲以上有172人。縣府為擴大保護老人族群，今、明2天設置15場第4劑莫德納假日接種站。

縣長翁章梁指出，為方便鄉親利用假日帶長輩接種，6月底前將開設29場默德納假日接種站，18、19日先開設15場。

翁章梁說，18日共有12場次，包括6場大型接種站設在六腳蒜頭國小、中埔和興國小、梅山國小育樂堂、朴子國小、水上國小和義竹中正堂，新港、溪口、番路、東石、太保和鹿草則在衛生所施打。

另外，19日3場次將分別在民雄國中、大林國小和阿里山衛生所同步提供服務，全面擴大接種量能，預估可提供10500人接種。

衛生局長趙紋華提醒65歲以上民眾，假日接種站及大型接種站只提供莫德納疫苗，選擇施打BNT、AZ、高端疫苗者，可至縣內57家合約院所依疫苗診次接種。

趙紋華說，長輩把握6月底前接種，可以領中央發送的新台幣500元等值禮券或衛教品及2劑快篩試劑，早打早保護。（編輯：卞金峰）1110618

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