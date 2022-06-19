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澎湖白膜花生進入產季 農會採收體驗營登場

2022/6/19 17:46
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖白膜花生進入產季，澎湖縣農會今天安排200多位民眾一起體驗採收花生的樂趣，只見每位民眾在太陽下，揮汗埋頭苦幹，帶走滿滿白膜花生，回家可以好好品味一番。

澎湖縣農會「白膜花生農業體驗營」活動，今天在西嶼竹灣村山麗山莊農園區登場，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲都前往體驗和控窯一番；由於受到疫情影響，200多位民眾，區分3組，個個戴上口罩，一聲令下，埋頭苦幹展現採挽能力，所有採收的花生都歸參賽者所有，每斤售價在新台幣250元上下。

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澎湖農會表示，澎湖「白膜花生」，素負盛名，在西嶼與湖西2鄉有不少農戶和雜糧產銷班種植，年初因寒流與豪雨等影響，種植期程比往年來得晚，所幸種植期間，生長情形良好，產量也如預期，今天開始陸續採收。

農會「白膜花生農業體驗營」活動，除了花生採收體驗外，現場還提供有土窯烤蕃薯、玉米和豬腳燉土豆、石鱉三層肉燉土豆等古早味品嚐，每位民眾都有一趟難忘的農業之旅。（編輯：陳仁華）1110619

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