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讓北市人口回升 蔣萬安拋人口政策辦公室政見

2022/6/20 12:03
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今上廣播節目專訪時，提出若當選將成立人口政策辦公室，讓北市人口回升至250萬甚至更多；還有青銀換居、推出更多交通區段優惠票等政見。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時談到政見，包含北市人口流失嚴重，若他當選，將成立人口政策辦公室，由他本人擔任召集人，盼讓北市人口回升至250萬甚至更多。

此外，還有青銀換居，讓不便爬樓梯的長者入住有電梯的社宅，原本的屋子讓政府包租代管租給年輕人，蔣萬安表示，已經大致看好一些合適地點。

在交通方面，除了1280月票，蔣萬安表示，有些人覺得誘因不大、不划算，當選之後將推不只一種交通區段的優惠，如站與站之間優惠或以時段區分等。

在疫後經濟轉型方面，蔣萬安喊出口號「台北重啟」，週週月月都有活動，建立台北國際觀光品牌、更新攤商軟硬體設備等。

主持人黃暐瀚問，如果民進黨參選人是疫情指揮中心指揮官陳時中，蔣萬安怎麼看待選情影響。蔣萬安說，不管誰出來選他都不預設立場，就像馬拉松，先起跑的不一定就贏。

蔣萬安並說，不同機構做出來的民調都不一樣，但不忘初衷、不受數字高低影響，他會把自己準備好，爭取市民認同。（編輯：張銘坤）1110620

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