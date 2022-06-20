打造完整保護力 嘉縣兒童第2劑莫德納疫苗開打

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣兒童第2劑莫德納疫苗今天開打，全縣46家合約院所（含衛生所）提供接種服務；嘉義縣政府提醒孩童家長，儘早讓小朋友完成第2劑接種，打造完整保護力。

縣長翁章梁下午召開線上記者會表示，嘉義縣今天600多人確診，確診人數呈下降趨勢，但全縣12歲以下染疫幼童人數已超過5000人。

翁章梁說，嘉義縣兒童第2劑莫德納疫苗今天開打，提醒家長儘早讓小朋友完成第2劑接種，打造完整保護力。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，嘉義縣首波6至11歲第1劑兒童莫德納疫苗是在5月2日開打，今天起全縣46家合約院所（含衛生所）提供接種第2劑服務，符合接種資格兒童有4621人。

趙紋華說，兒童接種第2劑疫苗須間隔4週以上，同廠牌疫苗打2劑，不能混打，各合約院所提供同意書索取，請攜帶接種同意書、黃卡和健保卡接種。

另外，針對5月25日起接種輝瑞兒童疫苗，第2劑將採校園設站接種，各校已發放意願調查表，預計7月初啟動校園接種服務，要用最快速度提升接種率。（編輯：陳仁華）1110620