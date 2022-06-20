中市22日起設47處快打站 籲長者接種提升防護力

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市政府今天表示，將於6月22日、23日兩天，開設共47處快打站，為65歲以上長者及55歲以上原住民，施打第4劑莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍施打，提升保護力。

市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市新增5312例本土確診個案。

令狐榮達表示，對照上週6月13日確診數據（全國新增本土確診4萬5081例、台中市新增6694例），全國與台中今天確診數皆減少約2成，如同專家學者所說，中南部在這周會從高原期緩降，不過疫情仍在發展。

令狐榮達說，為提升城市防護力及個人保護力，市府將於22日、23日啟動47處快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第4劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打，由公所統一造冊、發放疫苗接種通知單。

他說，若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第1劑至第3劑疫苗想要補打，也歡迎前往快打站接種；另外，有部分戶籍在台中的長者，第3劑疫苗是在外縣市施打，因此未收到第4劑接種通知單，但長者若符合資格，也可前往快打站施打第4劑疫苗。

另外，令狐榮達表示，市府第五波快篩發放對象，包括設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民等人，因此民政系統在發放「疫苗接種通知書」時，就會隨贈2劑市府購買的快篩試劑。

令狐榮達指出，如果長輩有到快打站接種第4劑疫苗，還能額外獲得2劑快篩試劑，和價值新台幣500元的禮券，這是中央與地方攜手合作，鼓勵長輩完成疫苗接種的措施。

至於市府今天起發放「溫暖助防疫計畫」第五波快篩試劑，民政局長吳世瑋說明，民政系統主要發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），發放每人2劑，逾43萬人受惠，配發快篩數量共計86萬多劑，已由各里辦公處進行配送。

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媒體提問，台中市高中以下學校，延長遠距教學至6月30日，有關期末評量的作法，教育局副局長王淑懿表示，考量疫情持續改採線上學習，學校必須按表授課，至於期末評量方式，學校會以彈性多元方式進行，但若涉及升學成績的計算，例如繁星計畫等，學校會評估辦理實體考試。

王淑懿說，若學校須採取實體考試，學校要評估對學生最有利的需求及防疫規定前提下，並與家長做好溝通，且將相關防疫計畫報給教育局核備後進行。（編輯：陳仁華）1110620