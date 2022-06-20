台中筏子溪流域整建 預計112年底完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市筏子溪流域的堤防設施，早期以防洪功能為主，未考量人文休憩功能，水利署進行整建計畫，包括改善堤頂步道、綠化植栽，並設置無障礙坡道等，預計民國112年12月完成。

經立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅等人爭取，水利署將進行筏子溪流域整建計畫，蔡其昌今天與張廖萬堅，邀集經濟部水利署第三河川局局長張稚煇、台中市水利局副總工程司何政傑，及當地民意代表，前往台中市知高橋旁筏子溪堤防會勘。

蔡其昌會中表示，筏子溪在前台中市長林佳龍時期開啟整治計畫，增加地景地標及水岸廊道，但可惜在台中市長盧秀燕執政下計畫停滯，他向中央爭取近新台幣8000萬元整建經費，繼續筏子溪整體水岸環境改造。

蔡其昌說，感謝張廖萬堅先前爭取近13億元經費，完成土地徵收，讓整治計畫能夠延續，未來不僅筏子溪，台中市所有的河川流域，都應有更完整的規劃及利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張廖萬堅表示，過去筏子溪流域進行東海橋到知高橋段整建時，發現部分區段沒有被徵收，且徵收金額龐大，經過協調後分3年，從民國108至110年徵收完畢，希望水利署盡快整建，讓民眾有休閒育樂的環境。

針對整建計畫，張稚煇說明，計畫總經費為7900萬元，區域為筏子溪東海橋至知高橋間總長度為2945公尺，流域改善面積約21公頃，包括堤頂步道改善、灘地坡面綠化植栽及3處賞鳥亭，並設置無障礙坡道與老舊階梯改善，預計於112年12月完成。（編輯：郭諭儒）1110620