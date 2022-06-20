普查39公里海岸線 桃園市野鳥學會曝小燕鷗隱憂

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）二級保育鳥類小燕鷗每年4月會陸續飛抵台灣繁殖，桃園市野鳥學會針對39公里海岸線調查今天公布結果，發現竹圍漁港已成小燕鷗重要繁殖地，但也發現小燕鷗棲地減少隱憂。

桃園市野鳥學會發布新聞稿表示，桃園海岸是小燕鷗在台灣最北繁殖地，為了解每年有多少小燕鷗來桃園，學會於18日上午7時到9時，北從新北市林口區，南到與新竹縣新豐鄉交界處，動員40名義工進行39公里海岸線同步調查。

桃園市野鳥學會指出，調查結果共發現成鳥168隻，雛幼鳥43隻，另外尚有孵化中的巢數29個，與去年度調查相比，成鳥減少40隻、雛幼鳥增加8隻、巢數增加10個。

野鳥學會理事長劉義仁表示，去年7月中普查發現，多數巢位已孵化甚至南返離開，因此今年提早3週調查，差異變成巢數較多，雛幼鳥數會較少，因為還有一些雛鳥未孵化。另外，因雛、幼鳥保護色佳，且會躲起來以避天敵，在親鳥回來餵食時才現身，調查時不易發現，雛、幼鳥數量會明顯低估，族群總數量也會低估。

桃園市野鳥學會指出，調查還發現，去年有數十隻小燕鷗繁殖的草漯沙丘，後來因大潮把未孵化的巢都沖掉，或許因此導致今年小燕鷗不再利用此區繁殖，是數量減少最多的地區。

另外，大潭G1G2區，去年還有近50隻的小燕鷗繁殖，但因環境持續變化以及其他如天候等因素，使小燕鷗繁殖成功率低，今年在此繁殖的只有個位數。

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桃園市野鳥學會表示，總體而言，淨灘活動、浪犬入侵、天敵、人車干擾、惡劣氣候、風沙侵襲以及適合繁殖地域不足等因素，對小燕鷗繁殖都會有重大影響。

桃園市野鳥學會說，透過調查，從各區數量變化，已能發現小燕鷗在桃園棲地陸續減少的生存危機，更顯現竹圍漁港小燕鷗繁殖地重要性，學會與桃園市政府海岸管理工程處，將於25、26日上午10時起，在竹圍漁港北堤舉辦「桃園夏候鳥季」，為民眾詳細解說小燕鷗生態。（編輯：方沛清）1110620