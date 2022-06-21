賴香伶競選主軸「桃園前進」 將騎YouBike走各區

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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前左）21日宣布展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，將以騎YouBike的方式行走桃園各區，她說，桃園未來如何前進，就像YouBike由台北市推廣到桃園、全台一樣，讓「台北經驗、桃園實現」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月21日

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天宣布展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，將以騎YouBike的方式行走桃園各區，並公布「桃園前進」為競選主軸，透過行走桃園傾聽民意。

賴香伶說，選擇桃園火車站舊址廣場出發，是因為這裡象徵桃園新舊城區發展的交會點，在新舊時代交替時刻，桃園未來如何前進，就像YouBike由台北市推廣到桃園、全台一樣，讓「台北經驗、桃園實現」，因此將騎YouBike公共自行車行走桃園各地，傾聽人民聲音。

賴香伶在接受媒體聯訪時，對於記者詢問如何看待自己目前民調落後。賴香伶說，民調起起伏伏會當作參考，但更希望市民們重新認識她提出的政見，很多政黨派出的人選，不是心中有市民而是心中有政治，心中有2024年或接班梯隊的政治思維，必須要改變這樣的方式及提名目的。

賴香伶指出，在桃園能運用的交通工具，除了行走外，騎YouBike會是未來綠色城市裡面綠色運具要推動的方向及政策目標，桃園YouBike幾年下來有些成效，但還是很少人使用代步，相信在重要的行政區可以大力推廣，因此計劃在各區用腳踏車走透透，看見桃園要改變的地方。

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記者又問，如何看待國民黨與民進黨的市長參選人似乎都從南桃園起步。賴香伶說，相信2人對於南、北桃園的選擇有其地緣考慮，像國民黨桃園市長參選人張善政是在渴望園區工作，所以把戶籍遷到龍潭；新竹市長林智堅的夫人也是桃園中壢人。

賴香伶表示，民眾過去較詬病的是，南桃園發展得比較少，且南桃園有較多客家族群及新住民朋友，在相關的政策以及資源分配上也居弱勢，所以她提出的策略也必須兼顧均衡性，今天啟動後，會依照規劃在桃園各區進行。（編輯：李錫璋）1110621

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前排左5）21日宣布展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，將以騎YouBike的方式行走桃園各區，傾聽民意。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月21日