嘉縣設假日接種站 5成長者打完第4劑疫苗

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嘉義縣衛生局18、19日在全縣設置29場COVID-19疫苗接種站，至19日為止，縣內65歲以上長者已有51%完成第4劑接種。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月21日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉縣老年人口比例高，衛生局18、19日在全縣設置29場COVID-19疫苗接種站，至19日止縣內65歲以上長者已有51%完成第4劑接種，25日將繼續在部分鄉鎮市設接種站。

嘉義縣在假日設置29場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，獲得不錯成效，縣府今天發布新聞稿表示，已有51%滿65歲的長者完成第4劑接種。

衛生局長趙紋華接受中央社記者電訪表示，嘉義縣65歲以上老人多，為保護老人健康，18、19日（星期六、日）2天在各鄉鎮市設置大型接種站，老人施打踴躍，25日還會在縣內大型的鄉鎮市設接種站，滿足鄉親的需求。

趙紋華說，老人施打第3劑與第4劑的間隔是5個月，符合條件的老人，一般時日就可以到各地的衛生所或特約診所施打疫苗。

趙紋華說，疫苗效力會隨時間逐漸降低，研究證實接種第3劑疫苗後，保護力約從第10週開始下降，許多人打完疫苗卻仍染疫，就是所謂的突破性感染。

趙紋華說，國內逐步朝向與病毒共存的防疫政策，但打疫苗仍是防疫重中之重，建議民眾應完整接種疫苗，也呼籲民眾不管要打第幾劑，符合接種資格就趕快打，早打早保護。（編輯：謝雅竹）1110621