宜蘭版伯朗大道稻浪轉金黃 賞期至6月底

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）被稱為「宜蘭版伯朗大道」的冬山鄉「三奇美徑」，近來當地一整片約20公頃的稻田從翠綠轉金黃，7月初起農民將陸續收割，想要欣賞廣闊農田的遊客要把握時間。

位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方一整片沒有土地重劃約20公頃稻田中，有1條寬約4公尺、多處S型的蜿蜒田間道路，加上沿線沒有電線桿、農舍等人造建物，視野相當開闊，號稱「宜蘭版的伯朗大道」或是「三奇美徑」。這幾年每當稻子成熟時，宛如金黃色大地畫布，吸引許多攝影愛好者或民眾前往拍照。

冬山鄉公所觀光產業發展所長江立偉今天告訴中央社記者，2018年起，鄉公所每年規劃不同稻田圖案，作為當地熱氣球嘉年華活動主題，載客升空到離地60公尺、約20層樓高的半空中，讓遊客鳥瞰三奇美徑的壯闊美景。今年以冬山火車站、小鹿吉祥物圖案當主視覺。

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他說，最近「三奇美徑」當地農田因稻穗成熟，已從「綠色地毯」轉為「黃金稻浪」。根據當地農民規劃，首批稻田收割作業將從7月初開始，想要欣賞農村美景的遊客要把握機會於6月下旬時，前往欣賞。

江立偉表示，為讓遊客可從更高角度，欣賞廣闊稻田與藍天相伴的美景，鄉公所在田邊架設3層樓高的賞景高台，開放民眾登高欣賞。此外，當地也有業者出租腳踏車，方便遊客穿梭在「三奇美徑」之間。（編輯：李亨山）1110621